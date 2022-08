Liza denuncia intento de robo y agresión; ella les dice "basuras"

Tremendo despelote se armó anoche, esto luego que dos mujeres se acercaran a Liza Hernández para supuestamente pedirle una foto, sin embargo, cuando estaban en ese asunto procedieron a darle guante e intentar robarle.

LEE TAMBIÉN: Lucho Spada trabaja producción de Barbel

Publicidad

Ella subió varios videos a sus redes sociales, en los mismos se puede ver a las personas involucradas en el incidente. Además, lo llamativo del caso es que al momento del hecho alguien grababa la situación, adelantándose al hecho, algo que llamó la atención de seguidores en redes sociales.

Al momento del hecho se puede ver cómo le piden una foto y posteriormente le cae encima para darle con todo. En ese instante se se escucha al "Chollykid" decir "suéltala, sueltala".

Liza puso la denuncia al sentir su vida en peligro.

"Ya las personas están a orden de la autoridad, fue un hecho premeditado y planeado por una basura humana, que pronto le estaré informando porque también estoy poniendo esa denuncia... este tipo de personas tienen que ser detenidas. Le doy gracias a Dios a todas esas personas que me quieren, me ayudaron y me acompañaron", dijo.

Cibernautas se preguntan si esto es un modus operandi de algunos delincuentes en Panamá o fue algo dirigido a ella.

#ShowCri La "Doradita" @LizaHernandez23 contó que dos mujeres se pasaron de la raya y la atacaron mientras ella gozaba su noche. Afirma que fue un hecho premeditado y planeado por "dos basuras humanas". Ya agarraron a las involucradas. pic.twitter.com/XhxRsKcyQc — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) August 4, 2022

Contenido Premium: 0