Lo insultan por operarse, pide a Dios fortaleza

El influencer Yedgar Carolina ha recibido una lluvia de críticas e insultos tras operarse en Colombia.

Y es que luego de contar sobre su nuevo procedimiento, el famoso recibió todo tipo de comentarios, no es la primera vez que le sucede. Aunque respeta las opiniones no quiere decir que las comparta.

Publicidad

“El precio de ser figura, soportar cada tipo de comentarios porque se creen dueños de mi vida, de mi cuerpo, de mi verdad... cada uno es responsable de sus actos. Ser influyente no es obligar. Respeto las decisiones ajenas y no me meto en la vida de nadie. Una cosa es preocuparte por mí, otra es insultarme, atacarme, maldecirme...”, señaló en su Instagram.

LEE TAMBIÉN: Franklyn Robinson se lanza a la política, será independiente

Por otro lado, pidió a Dios “fortaleza e inteligencia emocional para lidiar con tanto”.

Añadió: “No voy a permitir que una persona utilice mi imagen sobre si es correcto o no, lo que hago”.

El influencer se volvió a realizar una lipo y papada. Ya cuenta con una lipoescultura, marcación abdominal, glúteos, bichectomía, etc.

Contenido Premium: 0