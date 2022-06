Franklyn Robinson se lanza a la política, será independiente

El expresentador y empresario, Franklyn Robinson, se lanza al ruedo político, decidió postularse como independiente para represente de su amado Río Abajo, dijo que, busca mejores días para el lugar que lo vio crecer.

“Sin miedo al éxito, me postularé como independiente para la representación del Corregimientos de Río Abajo ¿Qué pierdo? Nada”, señaló Robinson, quien dijo que tomó la decisión, tras la marcha de la Etnia Negra.

Comentó que desea cambios para la comunidad y que se cansó de denunciar y usar Twitter para alzar su voz, por lo que decidió actuar. Dice que en Río Abajo hay mucha gente trabajadora, que quieren progresar y que hay que darle las herramientas.

“Qué ganó? Dejar de ser espectador y convertirme en actor principal de los cambios que necesitamos en nuestra comunidad. Me cansé de twittear, quejarme, poner denuncias, gritar, tocar puertas y aprendí que, si los que deseamos hacer las cosas bien, no nos postulamos, los que van a robar, no les interesa, se meten y ganan”, sentenció el famoso.

Por otro lado, expresó que cuenta con el apoyo de su familia, que está lista para salir a las calles a buscar las firmas que necesita.

“A mi familia que está lista para buscar todas esas firmas gracias, a todos mis amigos que van a recoger esas firmas gracias, a mi gente de todas las calles de Río Abajo que me han brindado su apoyo gracias y a los que no conozco y hoy (ayer) llegaron a mi restaurante pitando que van a recoger firma conmigo”, sentenció.

