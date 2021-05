Los People's Choice Awards 2021 vuelven con todo y serán en diciembre

Los premios People's Choice Awards se realizarán el próximo 7 de diciembre y reunierán a los famosos de Hollywood más importantes.

En cada una de las 44 categorías, los fans de todo el mundo y Latinoamérica pronto podrán elegir a las estrellas que representan lo mejor del mundo del cine, la televisión, la música y la cultura pop del año.

La transmisión de este año se celebrará de una manera distinta, al tiempo que reunirá a la industria del entretenimiento y sus fanáticos para honrar a los campeones, artistas y héroes que nos han inspirado durante todo el año, de forma excluisva a través de E! Entertainment.

Jennifer López, Will Smith, Chris Hemsworth , Grey's Anatomy, Keeping Up with the Kardashians, Mandy Moore), Sofia Vergara, Justin Bieber, Ariana Grande, BTS, Becky G), Zendaya, entre muchas otras estrellas fueron solo algunos de los grandes elegidos por los fans en la última edición.