JLo y Ben Affleck van rápido y ya planean vivir juntos en una mansión

La relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck se intensifica cada vez más y al parecer, están planeando llevar su relación al siguiente nivel, al punto que ahora quieren vivir juntos en una mansión.

Una fuente le reveló a la revista In Touch que la pareja no pierde el tiempo y que ya tienen planes de vivir juntos. “En realidad, es como si no hubiera pasado el tiempo”, señaló el informante. “Continuaron justo donde lo dejaron. Ambos están de acuerdo en que lo que tienen ahora es realmente especial”.

Affleck ya habría mudado algunas de sus cosas a la mansión de 28 millones que J.Lo tiene en Bel Air, Los Ángeles. “Pasaron de salir a vivir a juntos. Ben y Jen están felices de estar de nuevo juntos y no quieren perder el tiempo”, indicó la publicación.

En el caso de Ben, su ex esposa y madre de sus tres hijos, Jennifer Garner, dio el visto bueno a la relación. “Ella está feliz de que está con alguien con éxito propio y no lo usa para obtener fama”, señaló una fuente al citado medio. Matt Damon, íntimo amigo del actor, también expresó su alegría cuando conoció la noticia. “Los quiero a ambos y espero que sea verdad”, dijo cuando fue consultado por el romance en una entrevista televisiva.

Guadalupe, la mamá de J.Lo, está feliz con la noticia, señaló la publicación. “Ella siempre quiso a Ben y le hizo prometer que no le rompería de nuevo el corazón a su hija. Y desea que puedan finalmente casarse”, señaló la fuente a la publicación.

La relación se produce menos de dos meses después de la separación de J.Lo con Alex Rodríguez. La actriz de “Hustlers” y el ex jugador de béisbol profesional, de 45 años, anunciaron su ruptura el 15 de abril después de cuatro años juntos. “Nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo”, dijeron en una declaración conjunta en ese momento.

Lopez ha insinuado que Affleck siempre ha sido su gran amor, un mes después de terminar su compromiso con Rodriguez tras cuatro años de relación.

La cantante fue vista recientemente con su ex marido, Marc Anthony, con quien tiene una muy buena relación tras su divorcio en 2011 después de siete años de matrimonio. Fueron retratados almorzando en el restaurante de un hotel de Miami.