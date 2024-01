A Lucho Pérez no se le han subido los humos

El cantante Lucho Pérez sigue con la misma humildad de siempre, a él no se le ha olvidado que se debe a su gente.

Las declaraciones del artista se dan luego de que en las redes sociales le preguntaran por su participación en la Feria de la Naranja: "Me está preguntando mucha gente de Coclé que si yo no voy a tocar en la Feria de la Naranja, que si se me habían subido los humos, o sea hay comentarios muy fuertes, que si los humos se me subieron, porque ya se había hecho un flyer donde yo iba".

A lo que él, rápidamente señaló que fue el mismo empresario que le canceló, destacó que al final es la organización quien decide quién se presenta o no.

“No es que yo no quiera, es que el empresario escribió y canceló, o sea no fui yo el que lo canceló, fue el empresario, así es que en todo caso no tenemos que ver en todas las decisiones que toman al final las personas que están organizando los festivales o las fiestas", dijo.

Por último, comentó que se mantiene trabajando con su grupo que no pasa nada.

