Lucho Pérez viene con tema nuevo

El expresentador Lucho Pérez no para y sigue trabajando con Los Líderes Musicales para darle buena música a sus fanáticos, por lo que anunció que viene con un tema nuevo.

Con un video, desde el estudio de grabación de JD Estudios, Pérez compartió un extracto de su nueva canción.

“Tenemos tema nuevo gente. Gracias a Dios, los quiero… Pronto les digo cuándo lo subo a las plataformas”, señaló el famoso a sus seguidores de su cuenta de Instagram.

“Culpable Inocente” y “Ahora te Duele”, son los temas que ha lanzado Lucho con su conjunto.

Por otro lado, el artista le respondió de manera muy respetuosa y clara a un fanático que le dijo que no es momento para pensar en música con la situación que vive el país, debido a las protestas contra el contrato ley minero.

“Todos estos días he apoyado a mi gente y mi país... Pero tampoco puedo descuidar mi trabajo porque la porquería de gobierno que tenemos no me va a mantener. Y claro que me duele mucho todo, es triste ver como está mi Panamá”, sentenció Pérez.

