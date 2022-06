Madeline Pineda pide reportar cuenta falsa que utiliza su imagen

Madeline Pineda, cantante de Los Triunfadores de Jhonathan Chávez, pidió ayuda a sus seguidores para reportar una cuenta falsa.

Y es que Pineda, quien ha recibido todo tipo de comentarios tras su salida del conjunto de Ulpiano Vergara, ahora, dio a conocer que le crearon una cuenta falsa de Facebook que utiliza su nombre.

Madeline mostró la foto de la cuenta que lleva por nombre Zuleyka Vega, misma que utiliza su foto para su perfil.

“Reporten esta cuenta en Facebook que no soy yooo por favor”, señaló la artista en una publicación de su plataforma de Instagram.

Cabe señalar que a mediados de abril, Madeline ingresó a Los Triunfadores, y desde entonces ha ido subiendo sus seguidores y su fama, por lo que siempre muestra su agradecimiento a sus fanáticos.

“75 K de razones para decir gracias. A aquellos que me siguen para bien, a los que me siguen para criticar, a los que me siguen para estar pendientes de cada cosa para joder, adivinen... no me joden, al contrario, hacen que mi familia de Instagram crezca más”, comentó.

Ella trabaja en conjunto con Angélica De La Cruz..

