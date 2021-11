Madre de Diana Villamonte la defiende y afirma que su talento es primero

Yudi Villamonte, madre la cantante Diana Villamonte salió a defender a su hija y afirmó que está muy molesta con quienes se burlaron del percance que tuvo en el Señorita Panamá.

Ella relata que solo las personas más cercanas a ella, saben cuánto trabajó Diana para demostrar su talento en el mundo del espectáculo, y criticó que se comentara más este hecho, pero se dejara a un lado sus logros.

"Hoy Diana mi hija, porque antes de manager soy madre, ha sido tendencia en Panamá y me habría encantado que fuera por el estreno de su sencillo El Pacto (Youtube) y no porque le TOCÓ devolvérse tras bastidores por la razón que fuera y que claro está se le salió de las manos. Un video que publicó una persona haciendo burla de esto, empañó ese momento mágico que ella tanto esperó, desatando múltiples comentarios y post en todas las redes sociales y claro", dijo Yudi.

Recalca: "Salieron los abogados, profesores de artes escénicas, cámarografos y un sin fin de personas dudando de la artista que aplauden cuando representa a nuestro país Panamá a nivel mundial y cuestionando el porque corrió del escenario, que un artista de verdad no se va etc etc cuando claramente al asumir sigues aportando a la burla y el irrespeto a tu artista.".