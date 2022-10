Maestra de ceremonia en Desfile de la Hispanidad

Siria Miranda será la maestra de ceremonia del Desfile de la Hispanidad, en Brooklyn, Estados Unidos, que se llevará a cabo el próximo 8 de octubre.

Así lo dio a conocer la expresentadora de noticias en su cuenta de Instagram, donde compartió su emoción. "Me siento muy emocionada y honrada! Gracias por esta distinción! Siempre, siempre orgullosamente. Nos vemos pronto mi gente, los espero en Brooklyn, N.Y.", detalló Miranda.

La comunicadora, que dejó su rol de presentadora de noticias en TVN para emprender una nueva meta profesional en Estados Unidos, fue elegida por el Committee of Panamanians in New York.

