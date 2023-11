Maluma: "Ser artista no es solamente grabar música, señores"

El cantante Maluma ha dado que hablar, pues tras alcanzar la fama, y ahora, tras una larga carrera plagada de éxitos, puede presumir de ser unos de los artistas latinos más populares del planeta.

La última opinión que dio sobre la industria fue en su perfil de X (antes Twitter), donde escribió: "Ser artista no es solamente grabar música, señores".

Con este el intérprete de "Felices los cuatro" se refiere a que hay mucho más en el trabajo de los artistas, más que grabar una canción y que se convierta en éxito, lo que le reconocieron algunos fans que respondieron a su tweet.

"Es hacer un show en tarima y cantar en vivo, y usted es de los pocos que lo hacen", "Mucho trabajo y disciplina, eres una muestra de eso Juan. Orgullosos de ti", "Salí del concierto ayer diciendo eso, cómo tú eres un artista completo! mejor concierto de todos", "No, claro que no. Es saber ser líder, manejar tu marca, redes sociales, saber marketing, dar entrevistas, shows, saber hacer contactos y llevarse bien con los medios. Es una labor enorme, que pocos conocen" o "También es saber cantar y no hacer el ridículo en vivo señores", reaccionaron algunos de sus seguidores.

Maluma pretende decir que su labor como artista va más allá de cantar un tema y que él está pendiente sus redes sociales, dar lo mejor en sus conciertos, adaptarse a las tendencias, escuchar a su público... Sin duda, un sinfín de factores que se suman a sus tareas como cantante.

