Marc recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El cantante Marc Anthony desenvolvió un regalo de cumpleaños anticipado el jueves en el corazón de Hollywood. Se trata de la estrella del Paseo de la Fama de Hollywood en honor a su ilustre carrera discográfica, que incluye más de 50 éxitos número uno de Billboard, cuatro premios Grammy y nueve premios Grammy Latinos.

LEE TAMBIÉN: Critican a Doralis por decir que la vaina está dura para tener hijos

La ceremonia en el 6284 del Bulevar Hollywood, cerca del Hotel W Hollywood, se produjo nueve días antes del cumpleaños número 55 de Anthony. Fue la estrella número 2,762 que se devela en el lugar que rinde homenaje a los artistas nacionales y extranjeros.

“Estamos muy orgullosos de honrar a Marc Anthony, uno de los artistas más influyentes del mundo, conocido a nivel global como el artista de salsa tropical con mayores ventas de todos los tiempos. ¡Necesito saber cómo lo hace!”, dijo la productora del Paseo de la Fama, Ana Martínez.

Welcome to the Hollywood Walk of Fame, Marc Anthony!! pic.twitter.com/M0F98LDzAh