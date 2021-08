Mariván fue a pegarle con varias personas, según Xocolike

La polémica entre el instagramer Mariván y el excascaroso Xocolike, por el tema del “yappyton”, tal parece que no ha sido olvidado.

En Instagram, Xocolike permitió que sus seguidores le hicieran una pregunta, y estos no dudaron en preguntar si fue cierto que le tuvo miedo a Mariván, después de que este fuera a “frentiarlo”, tal y como se lo había advertido, por hablar que hizo una recolecta de dinero para pagar su boda y algunas deudas. “Es verdad que te le cag...te a Mariván”, fue una de las preguntas, a la que Xocolike aseguró que el instagramer fue con dos hombres más y su esposa a enfrentarlo.

“Na’má tiró un golpe, donde solamente la mascarilla fue afectada. No pelee porque andaba acompañado, mi pregunta es, si él está con dos hombres y la mujer, ¿tú pelearías? y tu solo”, comentó el excascaroso, añadiendo que ese día venía de la universidad, traía sus papeles de la revisión de créditos, porque está por graduarse de Relaciones Públicas, además traía una consola de videojuegos que no dañaría por pelear.

Tras los comentarios en redes y la explicación de Xocolike, Mariván también dio su versión, dejando un post en sus historias de Instagram. “Que me desbloquee, yo si mostraré toda la conversación entre él y yo, y se darán cuenta que cortó y pegó lo que él quiso en la conversación, estrategia de cobarde. El lobo siempre será el malo si caperucita hecha el cuento, y más después de tres días. La verdad, él no es un hombre como pa’ caerle ni entre dos, yo solo lo frentié, y solo repetía ‘mi nintendo, no me hagas nada, no puedo pelear, tengo mi nintendo’”, manifestó Mario Iván Montana, nombre del instagramer.