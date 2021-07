Marivan no ha pedido plata por Jean Paul y le dice bochinchoso a Mckoy

El conocido instagramer Marivan, el mismo que en meses anteriores estuvo grave por Covid19, decidió desvincularse al completo de la recolecta de dinero que están haciendo algunas personas para apoyar en los gastos legales a su compatriota Jean Paul, famoso que fue detenido por posesión de sustancias ilícitas.

Según Marivan, en ningún momento ha dicho que haya sido parte de ese Yappitón y recalca que todo se trata de un bochinche que le han creado.

"Las cosas se demuestran, si no hay pruebas es bochinche, búsquenme por dónde fue que hice ese comunicado. La gente más estúp... da es la que pone vainas de otro", dijo.

Como recordarán, la tarde de ayer DJ Mckoy subió una imagen en la que se puede ver su rostro y se afirma que estaban necesitando una ayuda económica para pagar los gastos legales de Jean Paul.

Sin embargo, luego de esto la cosa se puso color de hormiga pues Marivan atacó sin miedo a DJ Mckoy y le dijo lo siguiente: "El que inventa algo sin prueba es bochinchoso. Yo nunca me he metido con ese señor y se ensaña conmigo. Lo único que ha pasado que se la pasa coqueteándole a mi mujer en sus historias y como ella no le responde habla mal de mí, será que quiere saber a que sabe mi.... Hablando mal de un hombre no se conquista una mujer", aseguró.

Sobre esta situación. DJ Mckoy ha preferido no responder y tampoco ha decidido quitar la publicación.