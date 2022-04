'Me siento agotada de tantas mentiras, paren el insulto, el odio'

La cantante Dania María, hija de Ulpiano Vergara, reaccionó a tantas críticas que le han hecho, esto luego que en redes la acusaran de ser la causante de que muchos músicos se fueran del grupo de su papá.

LEE TAMBIÉN: ExMiss: 'Hombres mutilados podrán participar como Miss Panamá'

Publicidad

"Muchas veces me pregunto, hasta cuando el ser humano va hacer daño y perjudicar a personas que simplemente no le caes bien… Estamos en pleno siglo XXI, seguimos con el maltrato a la mujer. Yo desde niña me he enfrentado a tanto daño del ser humano, con simplemente palabras, mensajes escritos etc. y lo único que he hecho es callar a todo", dijo.

Recalca: "Me siento agotada de tantas mentiras, de tantas injurias, de tantas calumnias , este ataque es solo en redes sociales, porque saben donde estoy todos los fines de semana y aún no ha llegado la primera persona a decirme groserías, malas palabras, como me lo hacen cada día en redes sociales, donde me insultan como mujer, como hija, como artista y como persona".

"Yo no me victimizo, ni ando actuando, ni llorando, para recibir aplausos, ni lastima , ni amor de nadie, no hablo de Dios, para ganar público ni amistades, soy lo más trabajadora, luchadora y perseverante para obtener mis propios logros o caídas.

Y me dirán, eres figura pública… Eso es correcto pero eso no les da derecho de hacerme tanto daño no solo a mi sino a mi familia también, les pido por favor paren al insulto, el odio", sentenció.

Dania había tratado de evitar este tema desde hace mucho tiempo, sin embargo, al ver que la gente seguía con lo mismo decidió pronunciarse de una buena vez.

Como siempre ha recibido mucho apoyo, aunque otros aún la señalan por todo lo que pasa en el conjunto de Ulpiano.