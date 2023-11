Mehr: ‘Cuál es la doble moral’

La exmiss panameña Mehr Eliezer reflexionó sobre la doble moral que tienen algunas personas sobre los cuerpos ajenos, esto, tras la participación de Miss Nepal, Jane Garrett, en el Miss Universo.

Garrett se ganó el cariño del mundo por romper los estereotipos, pues es la primera representante “Plus size” en el concurso, algo que aplaude mucho la panameña, pero también le hizo recordar las críticas que recibió cuando representó al país en el 2019; por lo que calificó como “doble moral” a algunas personas que juzgan y aplauden los cuerpos ajenos.

“Oigan, me está pasando una cosa demasiado graciosa. Yo soy Mehr Eliezer, fui Miss Panamá en 2019 en el Miss Universo, por si no sabías a mí me criticaron mucho el cuerpo que tenía y me decían por todos los medios que estaba gorda para Miss Universo”, sentenció.

Añadió: “Ahorita, Miss Nepal es una ‘plus size’ model, yo la amo con todo mi corazón, pero en los medios hay muchas personas diciendo de que cuando yo fui, que a mí me atacaron y a mí me destruyeron, pero ahora todo el mundo la ama (Miss Nepal), entonces cuál es la doble moral, yo no tengo problemas con esto”.

Por último, comentó que lo que sí le está afectando son los comentarios sobre "su peso actual”.

