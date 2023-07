Melfi asusta a sus fanáticas tras una foto de un ultrasonido

El artista panameño y exparticipante del “reality” turco El Poder del Amor”, Miguel Melfi, dejó a más de una de sus fanáticas con la presión baja, tras la publicación de una foto de un ultrasonido.

Le contamos que el domingo, el cantante compartió una galería de fotos, de una fiesta de revelación de sexo, y se le veía muy emocionado, a lo que las seguidoras asumieron sin leer el pie de foto, que iba a ser padre.

Por lo que le empezaron a llenar la publicación “que los habían asustado”.

“Por un segundo leí otra vaina JAJAJAJA”, “Ya yo estaba haciendo el post dizque Melfi será papá”, “El mini infarto que me acaba de dar”, “Me asustaba Paolo, pensé que ibas a ser papá y me dije "LO PERDIMOS".......que casualidad que Andreina estuvo visitando nuestro país. Casi se me sale el corazón”, fueron algunos de los comentarios en el post.

Y pues como era de esperar, no era de él, el bebé, se trataba de su ahijado.

“Felicidades @nicolasl16 y @melib20 se merecen todas las bendiciones, gracias por confiar en mí y saben que voy a querer y a cuidar a ese niño como si fuese hijo mío, los quiero y estoy muy feliz por ustedes”, señaló Melfi junto a la publicación.

Recordemos que, Miguel se mantiene soltero y en busca de la chica de sus sueños.

