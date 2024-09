Melfi revela lo que siente por Nataly y habla de vivir en Colombia

Miguel Melfi rompió el silencio y reveló a medios cómo es su relación con Nataly Umaña, su mudanza a Colombia y soltería en estos momentos, tras todo el despelote que formó hace un tiempo en La Casa de los Famosos.

Cuando la actriz decidió ingresar al reality de RCN estaba casada con el también actor Alejandro Estrada, pero con el pasar de los días, Nataly decidió iniciar un romance con Miguel Melfi dejando a un lado la relación que tenía desde hace 12 años con Estrada.

El romance de Nataly y Melfi en el reality causó una gran polémica en el mundo en todo el país, pues ella tenía una de las relaciones más estables de la farándula con Alejandro, pero de un momento a otro se convirtió en todo un show mediático.

Aunque esta relación terminó más pronto de lo que muchos creían, pues Melfi decidió ponerle fin a su aventura con la actriz, un hecho que generó todo tipo de reacciones porque ella deseaba continuar, pero las cosas al final no fluyeron.

Sobre esto, el artista dijo que estaba pensando en radicarse en Colombia porque después del reality le salieron varios proyectos musicales, por lo que decidió rentar un apartamento en el norte de Bogotá, donde vivirá por un tiempo indefinido.

El panameño aseguró que por ahora, está viviendo solo y no tiene planes de irse a vivir con alguien más.

“No, eso nunca trascendió después de la casa. Cuando salió de la casa, que fue cuando hablamos, hasta ahí llegó eso y de ahí en adelante de mi parte solo respeto, cariño y una bonita amistad”, dijo Melfi sobre Nataly

También dejó claro que el romance que tuvieron en el reality fue real, no fue nada inventado y que, por lo menos para él, lo que vivió en la Casa de los Famosos lo sintió de verdad, haciendo referencia a su romance con Nataly.

El panameño subrayó que, en su opinión, no sería justo para una potencial pareja estar en una relación en la que él no pudiera entregarse por completo. "Si yo ahorita estoy con alguien, como que no le voy a dar mi cien por ciento y eso no se lo merece la mujer con la que yo quiero estar", añadió.

El cantante concluyó diciendo que, por ahora, está enfocado en sí mismo y en su carrera, pero no cierra la puerta a la posibilidad de que en el futuro surja algo especial. "Si se da algo, pues que se dé, pero que sea algo bonito y que fluya bien", afirmó, dejando abierta la posibilidad de encontrar el amor cuando esté en una posición más estable y centrada.

