Melinda dejó a Bill Gates porque no confiaba en él tras el queme

Melinda Ann French, antes conocida como Melinda Gates, recientemente dio una entrevista a ‘CBS Mornings’ en la que habló de los motivos por lo que se separó del multimillonario Bill Gates, con quien estuvo casada 27 años; y también recordó el día que conoció al depredador sexual Jeffrey Epstein.

LEE TAMBIÉN: ¿Le llegó el amor? Yemil y Fergie son vistos juntos y bien abrazados

Publicidad

Melinda aseguró que se planteó su divorcio del multimillonario Bill Gates, que mantenía una relación extramarital, tras comprobar que su relación "simplemente no era saludable y no podía confiar en lo que teníamos".

Según explicó, ha realizado un "viaje de curación" tras el doloroso y publicitado divorcio del cofundador de Microsoft, Bill Gates, con quien estuvo casada 27 años antes de anunciar su separación el pasado mes de mayo.

French Gates le dijo a King que derramó "muchas lágrimas durante muchos días" y recordó estar acostada en la alfombra pensando: "¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo levantarme? ¿Cómo voy a seguir adelante?".

"Quiero decir, esto es algo doloroso", continuó. "Sin embargo, al final del día, comencé este viaje de curación y siento que estoy empezando a llegar al otro lado. Y siento que estoy pasando una página en el capítulo ahora. Es 2022 y estoy realmente emocionada por lo que está por venir y la vida que me espera", subrayó.

La popular presentadora de la cadena de televisión CBS también le preguntó sobre las informaciones que se difundieron sobre la infidelidad de su esposo en 2000, destapada por una ingeniera de Microsoft en una carta en la que aseguraba haber mantenido una relación con el fundador de la empresa durante años.

"Ciertamente creo en el perdón, así que pensé que habíamos superado algo de eso", agregó French Gates. "No fue un momento o una cosa específica lo que realmente ocurrió. Sólo llegó un punto en el que había demasiadas (cosas) que me hicieron darme cuenta de que simplemente no era saludable, y no podía confiar en lo que teníamos".

La fundación de los Gates es una de las principales organizaciones benéficas del mundo y su fondo alcanza los 50.000 millones de dólares. El antiguo matrimonio sigue presidiendo la fundación, pero ella se ha comprometido a dimitir en 2023 si uno de los dos decide que no pueden seguir trabajando juntos.

¿Por qué le desagradó conocer al pedófilo Jeffrey Epstein?

“No me gustó que se hubiera reunido con Jeffrey Epstein, no”, dijo Melinda durante la conversación que tuvo con Gayle King, y afirmó que solo había estado con él una vez.

“Quería ver quién era este hombre y me arrepentí desde el momento en que entré por la puerta. Era aborrecible. Era el mal personificado”, aseguró Ann French y agregó, “Después tuve pesadillas al respecto, así que, ya sabes, mi corazón se rompe por todas esas mujeres jóvenes porque así es como me sentía y aquí soy una mujer mayor. Dios mío, me siento terrible por esas mujeres jóvenes. Fue horrible”.

Melinda se negó a responder más preguntas sobre la relación de su exesposo con Jeffrey Epstein, “Esas son para que las responda Bill”.

En el pasado, Gates dijo a ‘CBS News’ sobre su relación con Jeffrey, “Reunirme con Epstein fue un error del que me arrepiento profundamente. Fue un error sustancial de juicio. Sigo dedicado a mi trabajo en la Fundación Gates en asociación con Melinda, donde nuestro enfoque es ayudar a reducir las desigualdades globales, brindando a cada persona la oportunidad de vivir una vida saludable y productiva”.

Jeffrey Epstein fue un financiero y empresario fundador de su propia compañía J. Epstein & Co., con la cual se logró colar en las altas esferas políticas y empresariales de Estados Unidos.

En 2008 fue condenado por delitos sexuales después de que el padre de una niña de 14 años lo acusara de abusar de su hija. La sentencia, que fue de 13 meses de prisión fue dictada por un tribunal estatal de Florida en 2008 por solicitar una prostituta y por reclutar a una niña menor de 18 años para prostituirse.

Y es que Jeffrey Epstein era amigo de Donald Trump, Bill Clinton, el príncipe Andrew, Tony Blair, entre otros.

Tras las acusaciones, Epstein fue arrestado el 6 de julio de 2019, por cargos federales por tráfico sexual de menores en Florida y Nueva York. Sin embargo, la investigación en su contra no terminó, pues un mes después su cuerpo fue hallado en una celda del Centro Penitenciario Metropolitano en Manhattan. Las autoridades dijeron que se trató de un suicidio, pero hay varias sospechas, pues justamente el día de su muerte las cámaras de vigilancia no funcionaron.

Contenido Premium: 0