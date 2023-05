Miah Catalina tiró veneno por su hijo; Jean Paul se defendió

Miah Catalina, famosa transgénero panameña, tiene las redes encendias, pues tras anunciar que será madre, ahora ha tirado al agua a gamosos por tirarle los perros.

LEE TAMBIÉN: Maluma anuncia una gira por EE.UU. luego de un año de ausencia

Publicidad

Como ya sabrán este personaje de la farándula se ha vuelto conocido por tener mucha actividad en esta plataforma, además, hace poco se compró un carro y luego un apartamento de todas las ganancias.

"Amenazas. No me interesa ningún tipo de amenazas desde cuentas falsa. Ahora por qué no me escribes desde tu cuenta como siempre lo haces. Ahora no quieres que la caja de pandora sea abierta", dijo.

Recalca: "Y hombres de la farsándula panameña que han jugado, relajeando a el ratón del queso, conmigo o hemos estado. Y no me han hecho nada, dejen de escribirme que no es con ustedes (su hoyo y su secreto está a salvo conmigo). Es con esos dizque 3 farsánduleros que saben que les gusta que los escaven y tienen el descaro de comentar mal de mi hijo. Me gusta que sólitos borraron los comentario, como cuequit...s. Jajaja, no que tan hombres".

"Así como me decías Miah yo solo estaría contigo porque pareces mujer, ahora te indigna que la que parece mujer tenga un hijo. Así como te he demostrado ser mujer, también puedo enseñarse a ser hombre. Recuerda: Soy todo. Te toca reírte porque sabes que donde hable con tus amiguitos, se darán cuenta lo profundo que eres", sentenció.

En redes han surgido muchas especulaciones de la persona a la que se refiere, e incluso hay algunas caras comentando como Jean Paul, por lo que muchos creen que sea él, debido a una explicación que hace referencia a que le gusta la parte de abajo de las mujeres. Ella respondió con la siguiente imagen.

Jean Paul le dijo que muestre las pruebas y suelta la nuclear sobre los verdaderos hombres que están criticando a sus hijos.

Contenido Premium: 0