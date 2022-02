¡Mierco! Le jalan las orejas a Birna por enseñarle el 'punani' a todo Panamá

Cientos de cibernautas se activaron ayer en la tarde para cuestionar a Telemtro Reporta, esto luego que la famosa no apareciera en pantalla. Algunos argumentaron que le habían dado unos días libres, sin embargo, lo que desconocían era que al parecer fue regañada por esto y casi suspendida.

Según algunos camarógrafos y personal que trabaja junto a ella, el detonante de este revulú fue el video que subió la famosa a sus redes hace unos días, esto mientras estaba en la playa con su pollo Isaías Velásquez.

El video de la playa fue hecho el pasado 27 de enero, momento en que ambos celebraron sus 7 meses de relación.

"A ella la iban a suspender, a la gerencia no le gustó que una de sus caras más conocidas mostrara el fuas de esa manera", dijo una fuente del canal, que prefirió no decir su nombre.

No es la primera vez que esto sucede, debido a que en el pasado a otros famosos del noticieron les han hecho llamados de atención por no seguir las normas de esta empresa. La normativa del canal con sus caras principales es muy estricta y no pueden andar haciendo cualquier cosa sin supervisión.

Birna aprovechó la tarde de ayer para pasar un buen rato en un local del área de Amador. A ambos se les pudo ver muy cariñosos y disfrutando del ambiente del lugar.