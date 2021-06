Miguel Esteban pide que se vacunen y sigan cuidándose

Famosos del patio siguen mostrando en sus redes sociales su proceso de vacunación contra la COVID-19, así como también sus experiencias con respecto a algunos efectos secundarios, y esta vez fue el locutor y escritor panameño Miguel Esteban, quien contó su historia a sus seguidores.

De acuerdo con el famoso, tras colocarse la primera dosis (AstraZeneca), el lunes, ha pasado tranquilo, y al contrario de algunos no le ha dado nada.

“Un día después de la vacuna, me puse ayer (lunes) la vacuna y no he tenido ninguno de esos síntomas, no me dio fiebre... me tomé una acetaminofén por si acaso, en la noche después de la vacuna”, expresó el escritor en un video en su cuenta personal de Instagram.

El locutor señaló que está muy bien y la reacción será diferente para cada persona, y que todo depende del organismo.

“Me siento superbién, no me siente debilitado, pienso que lo de la vacuna, los efectos secundarios, se debe al organismo, que cada uno tiene una reacción diferente, a mi no me ha pasado nada, gracias a Dios, estoy bien”, manifestó el ganador del Premio Literario Tristán Solarte 2019.

Por último, instó a la población panameña a vacunarse para acabar con este virus.

“Vacúnense, esto hay que erradicarlo, cuídate y vacúnate”, dijo el novelista.

Tras contar su experiencia, muchos de sus seguidores le comentaron que le dio dolor de cabeza, otras que debilidad y algunos, que al igual que él, todo transcurrió con tranquilidad.