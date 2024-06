Miguel Melfi está de regreso en Panamá

Al son de la murga y mucha alegría fue recibido ayer domingo el cantante y presentador, Miguel Melfi, tras su participación en la Casa de los Famosos Colombia, donde ocupó el tercer lugar.

Tras llegar al Aeropuerto Internacional de Tocumen, Miguel se mostró sorprendido por el recibimiento, había muchas personas, además de su familia, y es que desde muy temprano sus clubes de fans y quienes siguieron su participación durante cuatro meses en el “reality” se dieron cita al lugar para recibir a su campeón.

Cuando Melfi salió por la puerta de llegada fue recibido con aplausos, gritos y al son de la murga, fue mucha la emoción que algunos niños que estaban presentes corrieron a abrazarlo.

Miguel por su parte no pudo contener las lágrimas por este mágico momento, después de estar encerrado, por lo que agradeció a todos los presentes por su apoyo.

“Estoy contento de estar de vuelta en mi país, en mi bella tierra, les quiero agradecer por el apoyo que me dieron durante estos cuatro meses y por venir al aeropuerto a recibir, me hicieron llorar”, dijo en el momento de su llegada.

Aunque el panameño no ganó supo como ganarse el cariño de Panamá, Latinoamérica y Colombia.

