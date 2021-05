Milagros Nicole se molesta y aclara que trabaja en la Asamblea por su méritos

La excascarosa y expresentadora de televisión Milagros Nicole se cansó de las especulaciones en redes sobre su trabajo en la Asamble Nacional, afirmando que su papá, el diputado Tito Rodríguez no tenía nada que ver con su trabajo en esta entidad.

Para los que no saben el motivo de su reacción, se debe a una publicación que salió hace poco en la que se afirmaba que trabajaba de asistente admistrativo por un salario superior a los dos mil dólares y todo por supuesta ayuda de su papá.

"No había querido manifestarme, no debo y por motivos personales no tengo corazón ahorita para hacerlo pero quería dejar ciertas cosas claras. Yo, Milagros Nicole Rodríguez O., laboro en la Asamblea Nacional tiempo antes de que mi padre fuese escogido por votación popular como diputado de la República para el periodo 2019-2024. El dinero que se refleja en mi posición es por un cargo que desempeñé dentro de la institución y se ve reflejado ahora.

Recalca: "Al menos en los últimos 5 años he trabajado dentro del ámbito de los medios de comunicación, en pantallas, detrás de pantallas, en la parte gubernamental tanto como en la parte no gubernamental, por tanto doy fe de que lo bueno no hace noticia, vende más el morbo y desprestigiar la vida ajena. Conozco de donde provienen los ataques políticos y las mofas con todas sus malas intenciones, conozco el por qué de ellos y lo comprendo en su totalidad".

La expareja del presentador de A lo Panameño, Nixon, dijo que se ha ganado todo honradamente y no ha tenido que pedir favores por nada.

"Desde mi posición como funcionaria pública, con el salario que sea, siendo hija de político o no, trabajé, trabajo y seguiré trabajando con todo el amor, dedicación y ganas, hasta el día que me competa. Mi nombre, mis actos y el compromiso que tengo por servir desde cualquier posición en la que me encuentre, me respaldan. Feliz semana y bendiciones para todos. Posdata: No tengo twitter, no uso facebook. Esta es la única cuenta social que utilizo y comparto mi vida personal", sentenció.

El tema ha dado mucho que hablar en las redes sociales y hay comentarios a favor así como en contra sobre esta situación.