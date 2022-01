Minnie Mouse cambia de imagen y la acusan de querer destruir la sociedad

Por primera vez en su vida de casi un siglo, Minnie Mouse agregará un traje pantalón a su guardarropa. Y no será cualquier par de pantalones de sastre, sino una silueta icónica de la diseñadora de moda británica Stella McCartney. Esto ha causado comentarios a favor y en contra.

Aunque un adelanto de la nueva declaración de vestuario de Minnie llegó temprano a Internet, su cambio de imagen completo se dará a conocer en marzo para conmemorar dos fechas diferentes: el Día Internacional de la Mujer y el 30 aniversario de Disneyland París. Un comunicado de prensa sobre el proyecto dijo que McCartney fue elegida para crear el look debido a "su legado de liderazgo femenino", así como a su compromiso con la sostenibilidad.

“Minnie siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón”, dijo McCartney en un video de prensa compartido con CNN. "Compartimos los mismos valores, y lo que me encanta de Minnie es que personifica la felicidad, la autoexpresión, la autenticidad... además, tiene un gran estilo".

Los trajes de pantalón son un elemento básico en el guardarropa de las mujeres líderes, y en la política como la excanciller alemana Angela Merkel, la exsecretaria de Estado de EE.UU. Hillary Clinton y la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, quienes tienen su propia versión reconocible del estilo.

Clinton causó revuelo en 2004 cuando se dio a conocer su retrato oficial en la Casa Blanca tres años después de que terminara la administración de Bill Clinton, mostrándola con un traje negro medianoche, el primero para el retrato de una primera dama.

#stellamccartney did our girl #MinnieMouse all kinds of WRONG!!! pic.twitter.com/qglFKOtWCK