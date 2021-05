Miss Myanmar, ganadora del mejor traje típico podría ir a prisión

Una publicación compartida d

Sin embargo, este acto puede considerarse como una manifestación rebelde en contra de su gobierno, pues evidenció ante el mundo un problema social que muchos desconocían. Lo anterior, podría ocasionar que cuando arribe a su país sea detenida.

Este no sería el primer caso, pues en abril pasado, Han Lay, Miss Grand Myanmar, se pronunció contra las presuntas atrocidades cometidas por el ejército de su país y tras eso no la pasó muy bien.

“Hoy en mi país, Myanmar … hay tanta gente muriendo. Por favor, ayude a Myanmar. Necesitamos su ayuda internacional urgente ahora”, expresó la participante desde Bangkok, Tailandia en una entrevista para BBC.

Tras lo que dijo, Han Lay ahora teme que su discurso la haya puesto en el radar de los militares. Inclusó aseveró que había decidido quedarse en Tailandia durante al menos tres meses.

“Estoy muy preocupado por mi familia y mi seguridad porque he hablado mucho sobre el ejército y la situación en Myanmar. En Myanmar, todo el mundo sabe que hay límites para hablar sobre lo que está pasando. Mis amigos me dijeron que no regresara a Myanmar”, agregó.

Los disturbios en Myanmar comenzaron cuando los militares tomaron el control del país, revocando una elección democrática en la que el partido Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Aung San Suu Kyi, quien ganó por abrumadora mayoría.