Muere la actriz Rebecca Jones, de la novela 'Cuna de Lobos'

La conocida actriz mexicana Rebecca Jones falleció este miércoles a los 65 años, según confirmó la agencia que la representaba en un comunicado compartido en Twitter.

LEE TAMBIÉN: Muere Cigarrette de un infarto; el reggae está de luto

Publicidad

Detallan que “estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos, se fue en paz y con un profundo agradecimiento a su público para el que trabajó toda su vida”.

En el mismo documento, se señaló que, siguiendo su última voluntad, habrá una ceremonia para despedirla.

A finales de 2018, Rebecca Jones compartido una gran noticia: había vencido el cáncer. Tras meses de valiente lucha, la actriz logró superar el cáncer de ovario y anunció su regreso a los escenarios y las pantallas.

En entrevista con Pati Chapoy para Ventaneando, Rebecca se sinceró sobre cómo detectó la enfermedad y enfrentó este duro proceso.

“Fue completamente sorpresiva. Llevaba tres meses de muchas molestias en el vientre (…) En el momento en el que me dicen ‘Esto es un tumor’, lo primero que pensé fue en muerte, porque así crecimos, [creyendo que] cáncer es igual a muerte. Pero luego, lo primero que sentí no fue miedo, fue paz, fue 'Si yo me voy, si Dios quiere que me vaya, me siento contenta de haber vivido lo que viví. Tengo una vida plena, tengo una vida en la que Dios me regaló demasiadas cosas buenas'. El gastroenterólogo me dijo ‘Te quedan de cinco a siete años de vida’ y yo le contesté con una grosería y le dije que él no era nadie para decirme una cosa así y que yo no iba a estar en ese porcentaje de muertes, y así ha sido hasta ahorita…”, confesó la actriz. en ese instante.