Muere Tyler Christopher, de 'Hospital general' y ex de Eva Longoria

El actor Tyler Christopher, conocido por dar vida a Nikolas Cassadine en General Hospital entre 1996 y 1999, y también entre 2003 y este mismo año, falleció tras sufrir un paro cardíaco en su apartamento de San Diego. Tenía 50 años.

LEE TAMBIÉN: Bruce Willis es captado en la calle y se le nota muy enfermo

Publicidad

Tal y como ha informado uno de sus compañeros de elenco, Maurice Benard, en su cuenta personal de Instagram: "Con gran tristeza, compartimos la noticia de la muerte de Tyler Christopher".



"Tyler era un hombre verdaderamente talentoso que iluminaba la pantalla en cada escena que interpretaba. Disfrutaba llevando alegría a sus fieles seguidores a través de su actuación.Tyler era un alma dulce y un amigo maravilloso para todos los que lo conocieron. Fue defensor de un mejor tratamiento de la salud mental y el uso de sustancias. Habló abiertamente sobre su lucha contra la depresión bipolar y el alcohol. Estamos devastados por la pérdida de nuestro querido amigo. Oramos por sus hijos y su padre", escribía Benard.



Su papel en la longeva serie médica, lo llevó a obtener un premio Emmy en 2016, después de haber estado nominado hasta en cinco ocasiones.

No fue el único trabajo de Christopher en televisión, ya que participó en 160 capítulos de Days Of Our Lives y tuvo apariciones breves en Embrujadas, CSI: Las Vegas, Angel, Felicity o Crossing Jordan.

En lo personal, estuvo casado con la actriz Eva Longoria entre 2002 y 2004. Según la revista People, en 2008, contrajo matrimonio con una exreportera de ESPN, Brienne Pedigo, de la que se divorció en 2021. La pareja tuvo dos hijos: Greysun James Christopher y Boheme Christopher.

Contenido Premium: 0