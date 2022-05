Mujer de Bruce Willis afirma que cuidarlo afecta su salud mental

La pareja de Bruce Willis, Emma Heming, brindó declaraciones sobre el estado de su salud del actor, mismo que fue diagnosticado con afasia, afirmando que la situación se ha vuelto complicada para cuidarlo.

En una entrevista con The Bump, la madre de las hijas más chicas del intérprete aseguró que no es ninguna heroína por poner las necesidades de su familia por encima de las suyas. Aunque sí admitió que todo el cuidado que debe poner como consecuencia del mal que padece su compañero de vida de alguna manera está afectando su salud mental.

“Pongo las necesidades de mi familia por encima de las mías, lo cual descubrí que no me convierte en ningún tipo de héroe”, dijo la exmodelo, de 43 años. Y agregó: “Esa cantidad de cuidado por todos los demás dentro de mi hogar afectó mi salud mental y mi salud en general. Y eso no le sirvió a nadie en mi familia”.

Emma, madre de Mabel, de 10 años, y Evelyn, de 8, reveló que está aprendiendo a ser “madre” y que tiene la intención de “hacerse un tiempo para el cuidado personal” todos los días. “Alguien me dijo no hace mucho que cuando cuidás demasiado a alguien, terminás sin cuidarte a vos mismo. Eso me detuvo en seco y realmente resonó en mí”, reflexionó.

Motivo por el cual Emma eligió concentrarse en sus “necesidades básicas”, entre ellas, hacer ejercicio. “Es un momento en el que puedo desconectarme y hacer algo que sé que me hace sentir bien en general”, dijo al citado medio. “Creo que es importante encontrar algo que te haga sentir bien y construir a partir de ahí”, sumó.

Meses atrás, Emma reveló los problemas de salud que sufre Bruce a través de una declaración conjunta con la exesposa de la estrella de Duro de matar, Demi Moore, y las hijas de la expareja: Rumer, 33, Scout, 30 y Tallulah, 28.

“A los asombrosos seguidores de Bruce, como familia queríamos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentado algunos problemas de salud y que recientemente recibió un diagnóstico de afasia, una condición que está perjudicando sus habilidades cognitivas. Como resultado de esta situación y después de mucha consideración Bruce decidió dar un paso de la carrera que significa tanto para él. Es un momento muy difícil para nuestra familia y apreciamos mucho su amor, compasión y sostén. Estamos afrontando esto en familia pero queríamos contarle a sus fans lo que sucede porque sabemos cuánto significa para ustedes y lo que ustedes significan para él. Como Bruce suele decir “hay que vivir a tope”, y eso es lo que planeamos hacer. Con amor: Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn”, concluye el texto, que firman las mujeres de Willis.