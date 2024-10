Nathy González: 'Sé que es estar en el hoyo oscuro'

La presentadora de Jelou!, Nathalia González, confesó que aunque siempre se le ve contenta, ha pasado por momentos oscuros.

González confesó que a sus 18 años sufrió una depresión que le duró alrededor de un año. Asegura que su fe en Dios fue la que la ayudó a superar este momento. "Puedo estar maquillada, pero destruida por dentro", dijo.

"He tenido momentos tan profundos y oscuros, que si yo no hubiese tenido la fe que tengo en Dios no hubiese salido. Tuve un desacierto con la depresión en su momento, y hay gente que me ve tan alegre y lo soy, no puedo fingir lo que no soy, pero sé que es estar en el hoyo oscuro, donde sientes que nadie te escucha", manifestó González al podcast de Oli Meza.

LEE TAMBIÉN: Lavado de manos: Fundamental para evitar propagación de enfermedades

"Lo he dicho en otras partes, yo casi me voy, pero Dios no lo quiso así, porque tuve una sobredosis en ese momento", dijo.

En tanto, comentó que con esta experiencia confirmó que Dios existe, porque por si solo no hubiese podido salir "cuando me pasó eso... En realidad le pedí a Dios que me llevará. Soy una obra divina".

Por otro lado, la presentadora dijo que está escribiendo un libro para ayudar a las personas a sentirse mejor. La famosa señaló que posiblemente saldrá a mediados del 2025 (está en un 70%).

"Tengo mucho que escribir, no ha sido fácil terminarlo...Es un libro que te ayuda a sentirte mejor cuando no encuentras con qué hacerlo. El libro no habla de depresión, es saber a qué número llamas cuando realmente está oscuro, cuando a nadie le importas", dijo.

La locutora habló con Oli Meza sobre sus inicios, su carrera, cómo son sus días en el programa matutino. Además, confesó su deseo de ser madre "todavía no tengo hijos, pero quiero tener" (aunque está soltera).

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio