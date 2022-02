Negocio le da para vivir como les gusta

La expresentadora Gaby Garrido volvió a interactuar con sus seguidores, habló de todo un poco, de sus viajes, de la situación entre Rusia y Ucrania y de sus negocios, aquel que aclaró le da para tener una buena calidad de vida.

Mediante el juego de preguntas y respuestas de la plataforma de Instagram, donde las interrogantes más consultadas fueron con respectivo sus viajes y de cuándo piensa tener bebé, ella dejo muy claro estos dos puntos.

Publicidad

¿De qué vives actualmente? Mi esposo y yo tenemos una empresa propia que se llama Nómada Tropical S.A (desde hace 4 años) y es una agencia enfocada en crear contenido digital (fotografía y video), optimización y programación de medios digitales para varias empresas, tenemos clientes en el ámbito de turismo, moda, deportes y alimentación. De eso vivo”.

Al ser preguntada ¿Y eso de lo que viven les genera para mantenerse, vivir bien?, Rápidamente dijo que hay cosas que trata no hablar, entre ellas de política, religión y de su dinero, pues la estabilidad de terceros no debería ser tema de conversación o molestia pública.

PUEDES VER: Guarda la esperanza de volver al Parque Porras

“Sí, nuestro trabajo nos genera buenos ingresos para tener una calidad de vida que nos gusta y nos da la comodidad. Requiere de constancia, trabajo duro (honesto) y responsabilidades, igual que todos, pero es hermoso…. Si no dejara ingresos haría otra cosa, yo no me dejo”, sentenció la famosa.

Sobre la pregunta de tener hijos, dijo “y cómo podemos romper la tradición de las rondas de preguntas porque nos caen 10 años de mala suerte. Aquí mi favorita de todas”.

En cuanto, al tema de la guerra de Rusia y Ucrania expresó que debería ser una preocupación para todos, debido las repercusiones que esta traerá.

“Por supuesto que si (le preocupa), pero no solo por estar en Europa me preocupa. Debería preocuparse todo el mundo, una guerra no solo afecta a los vecinos de estos países, una guerra trae repercusiones en el mundo entero y todos deberíamos estar pendientes”, dijo Garrido, quien mencionó que, si le gustaría volver a la actuación, pero que en estos momentos sus objetivos es su trabajo y seguir haciendo crecer su empresa.

Contenido Premium: 0