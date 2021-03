Nerviosa por su regreso al teatro

Nerviosa, así está la presentadora Andrea Pérez, tras su regreso al teatro, con la obra El Test, que estará en escena a partir del 17 de marzo.

De acuerdo con Pérez, luego de tanto tiempo de estar alejada de la actuación, por la pandemia de la COVID-19, tiene sentimientos encontrados al acercase la fecha para la vuelta a las tablas.

“Quiero confesarles algo estrenamos en dos semanas y estoy nerviosa, es que tengo tanto tiempo de no estar en el teatro y no sé, me siento nerviosa”, expresó la actriz en su cuenta de Instagram.

La comunicadora mostró en sus Instagram Story las prácticas de la obra, donde también está Isabeu Méndez.

La obra, Jordi Vallejo, estará en Teatro Pacific, bajo versión y dirección de Benjamín Cohen.

Recordemos que, tras la pandemia, muchos sectores vieron afectadas sus actividades, siendo aquellas que hacen las artes escénicas, que en este mes reactiva sus funciones.