No aceptará irrespeto de promotores de eventos en Carnaval

Nando Boom no va a aceptar irrespeto de ningún promotor de evento que crea que puede humillar a algún artista por un “show” de Carnaval.

“Yo siempre he respetado a mi gente y recibo con orgullo su cariño y respeto de igual forma, es una larga y dura trayectoria, pero no es ahora que vamos a aceptar irrespeto de promotores de eventos que quieran pensar que pueden humillar al artista por un simple ‘show’ de Carnaval, si no puedes pagar lo que vale un verdadero ‘show’ no te escudes en excusas...”, afirmó el veterano mediante un post que dejó en su cuenta de Instagram.

Publicidad

“El único maleante que va para el cielo”, añadió que las trayectorias se respetan, por lo que envió un mensaje a sus colegas de la nueva generación a que no permitan que los utilicen, si están pegados que cobren lo que es.

“Las trayectorias se respetan... a mis colegas de la nueva no permitan que los utilicen, si están pegados cobren lo que es, porque cuando pases de moda ni para fiesta de DJ te van a llamar, consejo con respeto ante todo”, puntualizó.

Contenido Premium: 0