No dejará que muera el Dembow del West

Si se cae mil veces, Vianeth Carrillo, mejor conocida como La Bibi, está dispuesta a levantarse esas mil veces y sacudirse.

Después de que quedara fuera del local que tenía junto a otra persona en Costa Verde de La Chorrera, y hasta el nombre le fue cambiado, La Bibi no se quedó con los brazos cruzados, y decidió empezar de cero, así lo dio a conocer en su cuenta de Instagram, donde presentó cómo y dónde ahora estará ubicado El Dembow del West.

“Empezamos de cero, pero aprendiendo y sabiendo que el tiempo de Dios es prefecto, Dios bendiga este local y de las personas que con mucho cariño me dijeron ‘dale que sí se puede’, no tengo sillas ni mesas, pero poco a poco se comienza, con esto te digo que si algún día intentas darte por vencido, no lo hagas, no sabes si esta será la puerta que cambie tu vida, ánimos... Solo me queda decir que ya estamos friendo pesca'o, vendiendo ceviches y los ricosss y deliciosos sous... Activateee Sirenaaa”, detalló Carrillo.

La Bibi sabe que tiene el apoyo y cariño de mucha gente que la rodea, por ello agradeció a su familia por no dejarla sola y animarla cada día a seguir adelante sin mirar atrás.

En su cuenta de Instagram, sus seguidores también la animaron y aplaudieron su valentía de empezar de cero como toda una guerrera.

