No emite opinión porque no está clara en el contrato minero

En redes sociales cibernautas han atacado a los influencer que no han dicho ni esta boca en cuanto a la ley minera, pero una que salió al paso en su defensa fue Jackie Guzmán.

Jacky expresó que si no ha tocado el tema de la minería en sus redes, es porque no maneja el tema al cien por ciento, no está clara en cómo es el contrato, afirmando que, por lo que le han explicado del tema ambiental, si le preocupa cómo nos afectará el tema agua, aire y daños irreversible. Afirma que reza para que llegue la calma.

En cuanto a su embarazo, manifestó que está comiendo más de lo normal, incluso, le da más hambre que cuando estuvo embarazada de Luccia y, aunque le preocupa, está tranquila porque su doctora le dijo que es normal en esta etapa del embarazo.

