No ha sufrido racismo en Irlanda

La exparticipante de Big Brother, Milka Rodríguez, confesó que ella no ha sufrido racismo desde que llegó a Irlanda, destacó que ella está segura de lo que vale.

La respuesta de la colonense se debe a que un seguidor le preguntó ¿Qué tan duro es estar lejos de tu gente. Hay racismo en Irlanda? A lo que ella de manera muy directa dijo que no.

"Es muy duro más en estas fechas (Navidad y Año Nuevo) que se pasan en familia, no ha sido fácil, pero es una decisión que tomé, si la llegas a tomar siéntete bien, es un proceso, haz nuevos amigos que de eso se trata la vida y conocer la cultura", manifestó.

Sobre el racismo comentó: "Racismo como tal hay en todas partes, pero yo, directamente no lo he sentido... Una vez mi esposo sintió que me trataron con racismo en un restaurante, pero yo no lo he sentido, porque yo sé lo que valgo, yo camino segura y habló segura... La gente ve esa gracia en mí, la gente ve mi seguridad, no hay quien me traté mal por mi color de piel o porque no tengo un perfecto inglés".

Por otro lado, agradeció a sus seguidores por los buenos deseos para ella y su familia. Además, habló de los cambios que ha tenido e invitó para que participen en su taller en línea "Vivamos en Amor", que será dictado el 27 y 28 de enero.

Por último, habló de su etapa como madre: "La vida de mamá es caóticamente hermosa, nos desvelamos, pero es hermoso, es una etapa que estoy viviendo al máximo, es algo que le pedí a Dios, todo llega en su momento".

