No quieren favoritismo en las contrataciones

El Sindicato de Trabajadores de la música, Artistas y Similares de Panamá espera que este año no haya favoritismo en las contrataciones de los servicios musicales.

Así se lo dejaron saber a la Autoridad de Turismo, entidad que organiza el Carnaval capitalino, mediante un comunicado.

Publicidad

"Queremos hacer un FIRME llamado tanto al Director General de la Autoridad de Turismo y al equipo que está manejando este proceso, así como a los que están detrás de las contrataciones a RESPETAR el honor, calidad y DIGNIDAD, de los músicos, artistas y demás trabajadores del arte. Basta del chantaje económico y la imposición de tarifas, con el insano propósito de la ganancia, en base al principio de ‘que, si menos me cuestan, más ganamos’. Esta tóxica práctica, debe CESAR de inmediato y esto solo sucederá si en la organización de estas actividades participen los gremios a que pertenecen los talentos a contratar", se detalla en la nota.

Además piden que no haya favoritismo, recordándole al Director General de la Autoridad de Turismos “que los 2 (dos) millones de balboas asignados por el Gobierno central para estas fiestas, son fondos públicos provenientes de los impuestos pagados por el pueblo y por lo tanto, su uso debe ser lo más responsable posible, más aún en este año, que no habrá el proceso de licitación para la contratación de los servicios musicales. Esto significa, que no debe haber favoritismos, exclusiones y privilegios para favorecer a ningún proponente, en perjuicio de otros".

Contenido Premium: 0