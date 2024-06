No tiene recuerdos bonitos con su madre

Doralis Mela confesó que la relación con su madre no ha sido la mejor y los recuerdos que tiene de ella, de su infancia, son feos.

“Tengo recuerdos de estar sola, abandonada, con miedo, llorando...”, fueron las palabras de la expresentadora al revelar el por qué ella no saca a su madre en redes como lo hace con su papá, de quien afirmó que si tiene recuerdos bonitos, de él dándolo todo por ella y sus hermanos.

Afirmó que su confesión la hace para crear conciencia a las futuras madres, y tener cuidado con lo que se hace frente a los niños, porque en su caso, recuerda que su madre le fue infiel a su padre con su sobrino, producto de aquella infidelidad, su madre salió embarazada.

“Yo no tengo recuerdo bonito con mamá, lastimosamente...”, manifestó Doralis, asegurando además que su madre ni para lavarle la ropa estaba.

Según Doralis, ella perdonó a su madre, para ello tuvo que ir a terapia y pagar profesionales para que le ayudaran a sacar todo ese rencor que ella llevaba dentro desde su infancia, porque el comportamiento de su progenitora, como madre, fue fatal.

Ante su confesión, La Tepesita, como también se le conoce, recibió un sinfín de críticas, los cibernautas expresan que madre es madre, y merece respeto, pero Doralis defendió su posición.

“Uno no está haciendo ni ‘show’, uno no está inventando nada, ni para generar ni para nada... yo cuento las cosas para crear conciencia, no para dejar mal a nadie”, aseveró la también cantante.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio