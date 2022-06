Nsasi lanza su álbum de santería; hay gozadera y cánticos religiosos

Santería, música, baile, gozadera y muchos más es lo que trae el cantante Nsasi en su nuevo álbum llamado “Negro mis raíces”, proyecto con el que el famoso desea cambiar la forma de pensar de esta religión, al mismo tiempo que presenta algo muy innovador para todas las personas.

Erick Bulgin se convierte de esta manera en uno de los primeros artistas en lanzar un proyecto bailable musical completamente dedicado a los Orishas y promover esta religión que es muy rica en conocimientos y artes.

Según Bulgín, esto es un resurgimiento que venía trabajando desde hace mucho tiempo y ahora que lo ve concretado porque siente que es la mejor manera de dar a conocer a todos que la Regla de Osha como se le denomina, mencionando que no es oscuridad y tienen un lado muy bonito, con llamativas tradiciones.

Nsasi "El hijo del fuego" junto a Raúl Sandoval, encargado de su imagen y amigo del alma, le contó todo a Crítica y cómo quiere que esto se convierta en un movimiento para que todos entiendan un poco más la santería.

¿Por qué Negro? ¿Por qué ahora?

“’Negro mis raíces’, es un concepto en el que he querido integrar, parte de lo que es la cultura. Básicamente el nombre lo escogió el público. Se realizó una encuesta a muchas personas, de otros géneros”, detalló Nsasi.

Raúl destaca por su parte que tenían una larga lista de temas, pero el nombre con el que se identificó “tiene mucho de aquello que primero que todo se puede hacer fusión de ritmos, rap trap, hasta zumba, eso hizo hasta un “match”, tiene mucha mezcla y eso es lo que quizás hizo el mestizaje”.

¿Cuánto tiempo tardó en materializarse y cuando empezó esta idea?

“Negro mis raíces” nace tras muchas fusiones, es parte cultura, religión, también la condición de llevar la fusión del culto, religión. Pocos sabes que soy afrodescendientes con orientales, con este rasgo quisimos llevarlo como nunca lo habíamos hecho antes. Lo traemos desde hace 2 años, el equipo mi compañero Raúl más todas las personas que están se han ido sumando poco a poco. La materialización como tal tomó tres meses. Es un proceso en el que hemos metido al público. Es un subgénero y un movimiento.

Eres uno de los pocos artistas que tiene un álbum completo de música de la religión.

Se podría decir de esa forma, somos los primeros en realizar esto al 100%. En la religión como Marc, Celia lo han hecho para darle gracias.

Agarramos y por primera vez decidimos hacer un álbum completo, yo si entendí el llamado que si se puede mostrar lo bonito de nuestra cultura de nuestra fe, de no ocultarlos para demostrar lo bonito de la cultura.

¿Qué buscas con este álbum?

Que lo escuchen gente de todas las edades, de todos los criterios y religiones, porque a pesar que es a fin a nuestra cultura, tiene letra para que se sienta atraído a cualquier fe.

No son seculares como tal, otros artistas han hecho algo a la religión pero hemos hecho una fusión, que perdure en el tiempo.

¿Hay gozadera o todo es religión?

Básicamente todas estas canciones en esta discografía son más que todas historias, para poder demostrarle al mundo, que esta práctica no es de manera negativa. Nosotros adorando a deidades y Orsihas

Negro mis raíces, no es un disco de canciones religiosas normales, sino que es uno para bailar, gozar, tomarse unas pintas y disfrutando una buena muisca, pero al mismo tiempo conoces más de esta bella religión.

¿Qué géneros musicales encontramos en tu trabajo?

Hablarte de las canciones, tendría que hablar de lluvia de bendiciones, al inicio tuvimos muchos tropiezos, para encontrar a la persona que le diera eso que lo constituyera en un buen proyecto, porque todavía no nos llenábamos como lo que queríamos.

El chip es que buscábamos era fusiones distintas. Buscamos algo distinto, no quería quedarnos en un solo género, sino crear uno que permitiera incluir música con cualquier fusión.

¿Quién es el productor?

Conseguimos al productor Johnny Jey B, tiene mucho talento, porque se mete de lleno con Negro mis raíces lo hizo. Se identifica con una, con otros, aunque me gusta todo el disco.

Lo que buscamos es crear un movimiento, género, religión, cultural. Él encajó perfecto.

Con cuál canción te identificas.

Me identifico mucho con “Ironía”, porque habla que muchas cosas que vivimos, tropiezos que puedes tener al inicio de la carrera, puertas cerradas. Pude haberme sentido mal como todos. Lo tomé de una buena forma, y por eso es lo que narra la canción. Hay una canción de salsa, que se fusiona con música cubana.

Les cantas a los santos, con qué fin

Es didáctico, porque queremos transmitirlo a las nuevas generaciones, para que la gente la disfrute, como otros artistas. Queremos confiar a la gente que puede disfrutar y que los muchachos que pierdan el temor de hacer canciones así, tienen historia, sentimiento y al final de cada canción, termina con oraciones o plegarias a los Orishas.

¿Qué mensaje envía el tema Negro?

Es una canción que habla de lealtad a Ashe, pureza, que sea tan puro como yo. Negro se llama porque habla de la pureza del corazón, una mano debe ser tan pura como la otra. Esa canción pude interpretarla, con Hiram Riverí de la agrupación alias Ruzzo, exintegrante de la agrupación Orisha, que fue la precursora, tuvieron historia con la música y ahora están de manera independiente. Ellos fueron una agrupación cubana, que hasta el año pasado ganaron Grammy y han ganado muchos premios.



¿De qué religión estamos hablando?

El nombre de nuestra fe, la regla de Osha, conocida como la santería, que es la que pertenecemos, es una religión monoteísta, nosotros creemos en Dios todopoderoso, pero creemos que dejó la tarea solo para, también dejó los Orishas que a los cuales les rendimos tributo.

No temes la reacción de la gente por el tipo de música que estás haciendo, no todos entienden la religión como tú la miras. Sigue siendo un tanto rechazada.

Va a haber un rechazo, no es un camino fácil, aventurarnos de crear esto para las generaciones nuevas, es parte para los esfuerzos que muchos que están haciendo para dar a conocer nuestra fe.

Tenemos el gran compromiso de dar a conocer al mundo que el dogma Yoruba, no son lo que el mundo realmente son. A través de las canciones, letras y adoraciones, sabemos que habrá algún rechazo, otros se van a acercar que es algo distinto, porque al final es arte y música.

Vienen otros trabajos... Con quién te gustaría grabar

Por música hasta que Dios me dé la vida, tenemos más personas, como cualquier otro trabajo se lleva un proceso, ahorita le vamos a dar fuerte a este álbum y ya tengo en mente varios artistas como Ruzzo y Manuel Corredera y creo que te lo dejaré en sorpresa para que la gente quede picada. Hay un millón de ideas para el siguiente álbum.



