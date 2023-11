Nuevamente Sandra recibe críticas por su silencio

Los cibernautas no paran de cuestionar el silencio de Sandra Sandoval en las redes por el tema de la minería, y según le comentan, su indiferencia ante la situación que se vive en el país es porque está “emplanillada” en este gobierno.

En reiteradas ocasiones Sandra, y hasta su hermano Samy, han aclarado que no tienen nada que ver con el gobierno actual, y hasta dieron sus números de cédula para que los buscaran en qué planilla era la que estaban.

Ahora vuelven y atacan a la "Gallina Fina" por no opinar ni usar sus redes para hacer un llamado de “no a la minería”. En las últimas publicaciones que ha realizado Sandra los cibernautas le cuestionan su silencio, además de criticar que siguen haciendo bailes cuando el país está revuelto.

Ante estos comentarios la intérprete de “La Patrona” no se quedó callada y le dejó claro a algunos internautas que ella puede demandar por calumnia e injuria a quienes la acusen de ser “botella”. Además, afirmó que “lastimosamente cantar es mi trabajo”, tras un comentario que le dejó una chica, expresando que lo único que le interesa es la plata.

“Sandra un consejo, cuando uno se debe a su público, porque es el que le dá de comer, es mejor no estar en la política, porque te pasa lo de ahora. Gente sentida contigo”, “Nadie a dicho que no haga sus bailes, pero tampoco la he visto que esté apoyando al pueblo con tanta boca que tiene”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Así como recibe cientos de comentarios criticando su silencio, también están los seguidores que le piden no hacer caso a los necios, porque ninguno de los que la critican pagarán sus cuentas o la de los integrantes de su conjunto.

“No le conteste, es su trabajo y tiene compromisos económicos y familiares”, “La gente cree que solo Sandra se beneficia de los bailes, esto es una cadena, y si no hay baile, no hay economía para el que vende chicle o carne en palito”, afirmaron seguidores de la tipiquera.

