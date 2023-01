Olga Tañón sufrió de parálisis facial; un ojo le baila raro

La cantante puertorriqueña, Olga Tañón, habló de su vida personal y reveló que sufrió parálisis facial, esto en el marco de las críticas que recibió de las personas que se maquillan las cejas.

LEE TAMBIÉN: ‘No tengo ni un real, no tengo pampers... quiero ganarme mi plata’

Publicidad

Según la famosa, todo empezó cuando tenía 17 años y era una adolescente. Sin darse cuenta, se le paralizó la cara hasta el momento que no podía ni tomar agua. “Se me paralizó toda una parte de la cara. Entonces no sé como que el ojo… no sé, no me lo sé hacer (el maquillaje de cejas)”, expresó.

“Hay gente que a veces dice: ‘Oye, abre más un ojo que el otro’. Miren, a veces no puedo, porque bien quedé yo. Tengo a mucha gente que conozco, no precisamente amistades, que han padecido de parálisis facial y se han quedado completamente afectados, y que no han vuelto a cerrar un ojo. Eso es terrible”, manifestó.

Ella siente agradecida por las vitaminas y las terapias que la ayudaron a recuperar el control de sus músculos faciales. “Hay gente que no lo nota, pero fue fuerte. No tenía controlados los músculos ni de los ojos ni de la boca”.

También se refirió a que sufría de dislexia y que ha podido superarla gracias a la ayuda de sus familiares. “Cuando yo me criaba, yo no sabía que era dislexia. Lo supe cuando tenía más de treinta y tantos años… Luego que me enteré, lloré y lloré porque todo lo extrañamente vivido tenía un nombre”, dijo la cantante en un live en Instagram.