¡Olía a saoco! Miss Universo no se bañó durante y después de ganar

Tras una semana de que la estadounidense R’Bonney Gabriel se coronó como Miss Universo 2022 y la controversia alrededor de ella no ha terminado, sin embargo, ahora ha salido a relucir que la famosa no se bañó antes y luego de ganar el concurso.

LEE TAMBIÉN: Alicia prefiere que digan que tiene buenas nalgas a ser inteligente

Publicidad

La también diseñadora de modas de 28 años aceptó que no se lavó el cabello durante 2 semanas, el tiempo que duró la fase final de Miss Universo 2022, debido a que debía procurar que algunos recursos duraran lo más que se pudiera para que ella pudiera verse como se esperaba.

“La gente piensa que es divertido porque subimos al escenario y nos vemos tan hermosas y frescas. Pero en realidad me sentí tan sucia cuando llegué a la final. No me he lavado el pelo en todo este tiempo desde que me fui al concurso el 1 de enero. ¡Y todavía no lo he hecho!”, confesó en la entrevista realizada por dicho medio el pasado lunes.

La Miss Universo confesó no haberse bañado todos los días durante este lapso de tiempo, ya que al ser de piel sumamente clara decidió someterse a un tratamiento de bronceado para lograr esa imagen que la fortaleciera arriba de la pasarela y que finalmente le otorgó el título a la mujer más hermosa del mundo.

Gabriel indicó que durante muchos días renunció a usar spray u otros productos para cabello que pudieran ensuciarlo más rápido o tuvieran que ser retirados e incluso, en los primeros días del certamen optó por peinados en donde el cabello tuviera que ser recogido en su totalidad.

“Con estos métodos, para la fase final, pude soltarme el cabello; me pusieron una serie de productos que permitieron que mis rizos lucieran espectaculares y por largo tiempo, ya que cuanto más sucio esté el cabello, los rizos se verán más lindos, limpios y nítidos”, puntualizó.