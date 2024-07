¡Opa! Yoani se hizo rejuvenecimiento vaginal y se defiende de haters

¡Woyala! La Pantera Yoani Ben se hizo un rejuvenecimiento vaginal y activó a sus "haters" inmediatamente, al punto que tuvo que mandar para la escuela a varios por andar hablando sin sentido de este tema.

La conocida fue publicada por un centro de especialidades médicas y de una llamó la atención por el procedimiento al que se sometió.

"Esta clienta está muy contenta con su rejuvenecimiento vaginal. A veces estamos jóvenes y sufrimos un poco de incontinencia y resequedad en nuestra parte íntima. Aquí en agua clara clínica tenemos la solución a tu problema", decía la publicación.

Los "haters" ni cortos ni perezosos de una le empezaron a decir una cantidad de comentarios alocados, al punto que ella reaccionó a uno de ellos.

"Fue motor reparado y quiere ser vendido como nuevo, ojito con eso", le dijo alguien, a lo que Yoani decidió responderle.

"La ignorancia de la gente como tú es lo que tiene las redes en decadencia. Culturízate de lo que hace la palabra rejuvenecimiento vaginal, te darás cuenta que hace falta leer, pero no solo redes sociales, es más, agarra la data que pagas y usa Google para que que no no seas uno más, bendiciones", le respondió.

