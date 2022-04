Organización Miss Universo Panamá promete experiencias inolvidables

La tarde hoy fue presentada la Organización Miss Universo Panamá, la nueva institución encargada de escoger la representante del país para el máximo certamen de la belleza.

La misma estará a cargo del cantante y actor, Ricardo Canto, quien dijo que la licencia de esta franquicia fue adquirida tras meses de negociaciones, pero no fue hasta hace un mes y medio que se les notificó la noticia.

El nuevo director prometió devolver al concurso la esencia y dijo que "todas las chicas tienen las puertas abiertas en la organización". La transparencia, la inclusión y el respeto serán fundamentales para esta nueva etapa, dijo el director a "Crítica".

"Las expectativas son muy altas, estamos trabajando en un proyecto país, no simple un concurso de belleza", manifestó.

Añadió: "Buscamos a una mujer con temple. Le puedo prometer por mí (a las participantes) y por mi gente, transparencia... Que tenga que ganar la que tenga que ganar".

La junta de directiva de la organización está compuesta por Angélica Martínez (directora administrativa), María Fernanda Robaina (directora comercial), Alberto Jaén (director de arte y producción), Candelario Santana (director legal), Edwin Hurtado (director de marketing y publicidad), Elio Vergara (director general de grupo Rocco Productiones) y Carlos Andrés Agudo (asistente de presidencia).

En tanto, manifestó que la organización busca crear una plataforma que permita el empoderamiento de la mujer, seguridad y confianza de la mujer panameña a través de una preparación integral.

Canto anunció que las inscripciones (para chicas entre los 17 y 27 años) serán a partir de hoy 13 de abril en la página www.misspanamainc.com, y que la fecha tope para escoger a la representante canalera será el 15 de septiembre.

Por otro lado, dijo que tiene mucho tiempo de hablar con César Anel Rodríguez, director de Señorita Panamá.

"No me ha llamado, no he conversado con él, no he sabido su posición", expresó.

Al ser preguntado si Brenda Smith, representate de Panamá en el Miss Universo 2021, formaría parte de su organización dijo que ella tiene las puertas abiertas, pero destacó que todo dependerá del contrato que mantenga con Señorita Panamá.

"Brenda tiene toda la oportunidad las puertas abiertas para coronar asu sucesora", expresó.

En tanto, Edwin Hurtado, miembro de la nueva organización, señaló que hay que dejar claro que ellos (Miss Universo Panamá) no le quitaron la licencia a nadie "Nosotros envimos una propuesta, porque son ellos (Miss Universe), los únicos que asigan o quitan el manejo de la franquicia".

Mientras que, Canto comentó: "Fuimos solicitados para enviar una propuesta, que se redujo a meses, pero fueron más de un año de negociaciones, y la Organización fue hasta este año que nos dio la noticia".