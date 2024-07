'Orión', de Boza, entre las mejores canciones latinas del 2024

"Orión", canción del artista panameño Humberto Ceballos, conocido como Boza, y la venezolana Elena Rose, está entre los 24 mejores temas del 2024.

La revista Billboard realizó un listado de los 24 mejores temas del año y "Orión" figura en la posición 20.

"El astro panameño Boza nos cautivó una vez más a finales de mayo, esta vez con una pegadiza fusión de reggaetón, salsa y afrobeats, para la que reclutó a la cantante y compositora venezolana Elena Rose", arranca el escrito sobre la canción del panameño.

"Orión es sofisticado tanto sofisticado tanto musical como líricamente, con un puente irresistiblemente juguetón de Boza (“Si me besas, te desconfiguro-gurú / Si te hacen daño, te curo, cu, curo”) y el evocador aporte de Elena Rose (“Yo también quiero tenerte, solo dame una oportunidad de asimilarme / Que en el pasado me caí mucho, y no quiero hacerte daño con mis heridas”). Es una combinación cautivadora que muestra nuevas capas de ambos artistas, cada uno de los cuales tiene su momento para brillar", reza parte de la reseña de la revista sobre el tema.

Tras la publicación del listado, el pasado 3 de julio, Boza se mostró agradecido con sus fanáticos por todo el apoyo: "Poder conectar con ustedes a través de la música es algo genuino. Solo me queda agradecerles por el amor que le están brindando a Orión".

El primer lugar es para Xavi con "La Diabla", Karol G figura con "Si Antes Te Hubiera Conocido", en la posición 7, y "Putería" de Shakira y Cardi B. Carín.León y Camilo ocupan la posición 6 con "Una Vida Pasada".

