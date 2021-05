Orman: ‘Sigan de ricos y vayan a buscar su segunda dosis afuera’

Luego de anunciarse que todos aquellos panameños y extranjeros residentes que se vacunaron en otros países, pueden recibir su segunda dosis en Panamá, se ha generado miles de opiniones, entre ellas las de algunos famosos del patio, como Orman Inniss y Alexa Chacón.

Recordemos que la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, según el Ministerio de Salud (MINSA), está condicionada, solo para aquellas personas que están dentro del grupo prioritario, los mayores de 60 años, embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas, docentes y lactantes.

“Me hace sentido que se vacunen a las personas que se vacunaron afuera, pero, no me hace click que teniendo una lista tan estricta, no has abierto el interior... y que estas personas puedan tener su segunda dosis... porque van a tener más gente vacunada y que el COVID no de tregua”, declaró la presentadora de Jelou!.

Alexa, por otro lado, exhorta a que se dé la apertura a lista de vacunación para otras provincias.

“No estoy en contra, que se vacune gente que ya tiene su primera de afuera, pero si es así... abre la lista de vacunación, pues”.

En tanto, Inniss expresó de manera jocosa, en sus redes sociales que así como fueron a vacunarse afuera, pueden ir otra vez.

“Como pensaron que la vacunación aquí iba a ser un desastre, mopri me vacune en Miami. Ostias, yo me vacune en España, vainas de rico. Bueno, sigan de ricos y vayan a buscar su segunda dosis afuera mopri”, expresó el expresentador.