¡Otra vez! La Chechi denuncia que piden $100 palos y usan su nombre

Maiseth Castroverde, mejor conocida como "La Chechi", informó que las personas inescrupulosas que le hackearon la cuenta ahora están pidiendo plata a sus amistades.

Como sabrán la famosa indicó hace un tiempo que la primera cuenta de Instagram que tenía había sido hackeada y estabran promocionando el Bitcoins.

"Acabo de invertir $3,000 en Bitcoin Mining y obtuve una ganancia de $15,300 en 24 horas, hice un retiro a mi cuenta del Banco Central. Es seguro y legítimo, solo envía DM Richie Boyens". En la imagen aparece la foto de ella con un mensaje supuestamente del Banco Central: "Su depósito de 15 mil dólares ha sido recibido y estará disponible pronto.

Aunque el tema había quedado hasta ahí, ella le reveló a este medio que un conocido le escribió para decirle que ahora piden plata diciendo que es ella.

"Me acaba de escribir un amigo abogado, que dijo que le acaban de escribir para pedirl $100 dólares, la misma cuenta que me hackearon hace 8 meses atrás. Lo que no quiero es que haya malos entendidos. No quiero problemas a raíz de una maldad", indicó.

La cuenta "hackeada" de Chechi tenía unos 14 mil seguidores.