Owen Wilson visita Panamá; le gusta la comida y el calor del país

El actor y comediante estadounidense Owen Wilson ha visitado Panamá y se ha tomado fotografías con admiradores en el Casco Antiguo de la capital panameña, un destino de vacaciones en el que ya se le ha visto antes.

Una foto del artista, de 54 años y conocido por títulos cinematográficos como las sagas “Shanghai Noon”, “Shanghai Knights” y “Wedding Crashers”, fue colgada el miércoles en las redes sociales del Hotel La Compañía.



"Un honor tenerte como invitado en nuestro Museo Vivo #OwenWilson. Esperamos tenerte de vuelta muy pronto. #HotelLaCompañía", es el mensaje, traducido del inglés, que acompaña la foto.



La estrella de “Zoolander” y “Midnight in Paris” también posó en otra foto colgada a inicios de semana en las redes sociales de la heladería Benissimo con el mensaje "Una visita muy especial en nuestra tienda de Casco Antiguo … thank you @owenwilson_official regresa pronto!".



Wilson ha visitado con anterioridad Panamá. En noviembre de 2018 pasó su cumpleaños en este país centroamericano, y en 2019 se le vio en el Museo del Canal, de acuerdo con la publicación.

En su recorrido también ha podido disfrutar de la gastronomía panameña y le han quedado gustando muchos platillos.