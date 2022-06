Ozzy Osbourne sale nítido de la operación, pero aún anda jodido

Sharon Osbourne, esposa del rockero Ozzy Osbourne, dijo que el famos “está bien y en camino de la recuperación” después de su complicada operación.

LEE TAMBIÉN: El Tachi se mete más tinte a lo Anuel, el artista viene desatado

Publicidad

A pesar que Sharon no ofreció más detalles sobre su cirugía, el cantante dijo el pasado mes de mayo que estaba “esperando que me operen del cuello... Estos días no puedo caminar bien. Hago terapia física todas las mañanas. Estoy algo mejor, pero ni de lejos lo que quiero para volver a la carretera".

Sharon anunció el exitoso resultado de Ozzy, tuiteando: "¡Nuestra familia quiere expresar su gratitud por la abrumadora cantidad de amor y apoyo qe hemos recibido antes de la cirugía de Ozzy! Ozzy está bien y en camino de la recuperación. Nuestro amor significa el mundo para él".

Como recordarán Ozzy Osbourne pospuso su concierto en Madrid a 2023 por este tema.

El comunicado de la promotora decía lo siguiente: "La fecha de la próxima gira de Ozzy Osbourne “No More Tours 2” con Judas Priest como artistas invitados, han sido reprogramadas a 2023. La fecha prevista para el 5 de febrero de 2022 en el Wizink Center de Madrid, tendrá lugar el próximo 10 de mayo de 2023, en el Wizink Center de Madrid. Las entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha.

Mensaje de Ozzy: 'Debido a la incertidumbre constante con los eventos a plena capacidad y la logística de viajes en gran parte de Europa, hemos tenido que tomar la difícil decisión de posponer mi gira de 2022 a 2023. Las entradas originales serán válidas para las nuevas fechas anunciadas. Quiero agradeceros a [email protected] y a Judas Priest toda la paciencia y apoyo'".

Contenido Premium: 0