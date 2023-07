Pablo Brunstein se nacionaliza panameño y recibe sus papeles

El presentador y actor de televisión Pablo Brunstein, compartió en sus redes su alegría que es oficialmente panameño.

LEE TAMBIÉN: Adele no quiere que le lancen vainas al escenario y la golpeen

Publicidad

Aunque el famoso nació en Argentina, hasta ahora se pudo naturalizar como panameño, pues se debe cumplir varios requisitos para optar por la misma.

"Hoy no es un día mas, hoy oficialmente soy Panameño. Soy un cóctel de emociones, felicidad y ganas de que mi viejo (por el cual vine a Panamá) pudiera estar. Pero sobre todo EMOCIÓN por una tierra que me acogió desde el día 1 y me trato como propio. Siempre abrí debate de qué te da mas sentido de pertenencia a una tierra, nacer ahí o elegirla? Sólo voy a hablar por mí, mis sentimientos y convicciones… puse “oficialmente” porque Panameño soy hace rato! Gracias tierra mágica TE AMO! ", escribió en su cuenta de Instagram.

El famoso le sigue los pasos a otras caras que también aman vivir en Panamá y optaron por este procedimiento legal.

Amistades le han deseado lo mejor y lo felicitan por esta buena noticia.